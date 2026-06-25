CM विजय थलपति की पत्नी और बेटी का वीडियो हुआ वायरल, मां-बेटी को खुश देख फैंस ने किए कमेंट

थलपति विजय और संगीता के बीच चल रहा तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में है। हाल ही में इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन दोनों में से किसी के भी कोर्ट में पेश न होने के कारण अदालत ने इस मामले की सुनवाई को अगले महीने तक के लिए टाल दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इसी बीच क्रेडिबल सोर्सेज से यह अफवाहें भी उड़ रही हैं कि इस स्टार कपल के बीच दूरियां अब धीरे-धीरे कम हो रही हैं और दोनों जल्द ही आपस में सुलह कर सकते हैं। सेलिब्रिटी जोड़ों की जिंदगी हमेशा से ही लाइमलाइट में रहती है, और फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि विजय की पारिवारिक जिंदगी में भी जल्द ही सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा।