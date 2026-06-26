‘वेलकम टू द जंगल’ होगी ब्लॉकबस्टर? रिलीज के दिन देखें उनकी पिछली फिल्मों के रिपोर्ट कार्ड

अक्षय कुमार के लिए हालिया समय काफी शानदार रहा है। अप्रैल 2026 में रिलीज हुई प्रियदर्शन निर्देशित हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए वर्ल्डवाइड 270.90 करोड़ रुपये बटोरे थे। वहीं, जून 2025 में आई 'हाउसफुल 5' ने भारी-भरकम बजट के बावजूद दुनिया भर में 288.67 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था। सितंबर 2025 में आई 'जॉली एलएलबी 3' ने भी 120 करोड़ के बजट में 171.64 करोड़ का ठीक-ठाक कलेक्शन किया। इसके अलावा, अप्रैल 2025 में रिलीज हुई 'केसरी अध्याय 2' ने 100 करोड़ के बजट में दुनिया भर से 145.01 करोड़ रुपये कमाए थे।