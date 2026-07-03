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Sarthak Mattoo: सार्थक मट्टू हिट एंड रन एक्सीडेंट केस पर भड़कीं एक्ट्रेस आंचल खुराना, बोलीं- मैं अब तक कांप रही हूं

Aanchal Khurana On Sarthak Mattoo Accident: अभिनेत्री आंचल खुराना ने हाल ही में सार्थक मट्टू केस पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने अपील है कि जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ दिलाया जाए।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Jul 03, 2026

Sarthak Mattoo Delhi Hit And Run Accident Case

Sarthak Mattoo Delhi Hit And Run Accident Case (सोर्स- @iaanchalkhurana )

Sarthak Mattoo Delhi Hit And Run Accident Case: दिल्ली के कथित हिट एंड रन मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत के बाद उनके माता-पिता का दर्द अब सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। आंखों में आंसू, आवाज में बेबसी और बेटे को न्याय दिलाने की जिद- इन सबने इस मामले को सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं रहने दिया। इस बीच टीवी अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

भावुक वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दीं

सार्थक मट्टू के माता-पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पिता अपने इकलौते बेटे को याद करते हुए बार-बार न्याय की मांग करते दिखाई देते हैं। उनके पास बैठीं मां गहरे सदमे में हैं और बेटे की याद में टूट चुकी हैं। परिवार का कहना है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा।

पिता ने भावुक होकर कहा कि अगर बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उन्हें अपनी पूरी जमा-पूंजी, घर या पत्नी के गहने तक बेचने पड़ें, तो वह पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि उनके लिए अब सबसे बड़ी लड़ाई न्याय की है।

क्या हुआ था उस दिन?

परिजनों के मुताबिक, 25 जून को सार्थक मट्टू अपने काम के सिलसिले में मोटरसाइकिल से नोएडा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान राजोकरी फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार एसयूवी ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल सार्थक को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

परिवार का दावा है कि हादसे के समय सार्थक अपनी लेन में चल रहे थे और दुर्घटना पूरी तरह दूसरी गाड़ी की लापरवाही का नतीजा थी। उनका आरोप है कि टक्कर मारने के बाद वाहन में मौजूद लोगों ने घायल युवक की मदद करने के बजाय वहां से निकल जाना बेहतर समझा।

जांच पर भी उठाए गंभीर सवाल

सार्थक के पिता ने पुलिस जांच पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों ने दुर्घटना के तुरंत बाद वाहन की तस्वीर और नंबर पुलिस को उपलब्ध करा दिए थे, फिर भी आरोपियों तक पहुंचने में काफी समय लग गया। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि शराब पीकर गाड़ी चलाने की आशंका थी, तो मेडिकल जांच और जरूरी साक्ष्य जुटाने में देरी क्यों हुई।

हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार, उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

आंचल खुराना ने जताया गुस्सा

टीवी अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी इस घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जब भी वो इस हादसे का वीडियो देखती हैं तो कांप उठती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी व्यक्ति की जान चली गई है, तो आरोपी इतनी जल्दी जमानत पर बाहर कैसे आ गए।

आंचल ने कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने इकलौते बेटे को खो देना सबसे बड़ा दुख होता है और ऐसे मामलों में कानून को सख्त संदेश देना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके।

सोशल मीडिया पर उठी न्याय की मांग

सार्थक मट्टू का मामला सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। हजारों लोग परिवार के समर्थन में पोस्ट साझा कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच के साथ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि सड़क हादसों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ तेजी से न्याय होना चाहिए ताकि पीड़ित परिवारों का कानून पर भरोसा बना रहे।

फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। परिवार को उम्मीद है कि अदालत और जांच एजेंसियां उपलब्ध सबूतों के आधार पर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगी और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा।

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Published on:

03 Jul 2026 07:47 am

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