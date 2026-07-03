Sarthak Mattoo: सार्थक मट्टू हिट एंड रन एक्सीडेंट केस पर भड़कीं एक्ट्रेस आंचल खुराना, बोलीं- मैं अब तक कांप रही हूं

Sarthak Mattoo Delhi Hit And Run Accident Case: दिल्ली के कथित हिट एंड रन मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 34 वर्षीय सार्थक मट्टू की मौत के बाद उनके माता-पिता का दर्द अब सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच चुका है। आंखों में आंसू, आवाज में बेबसी और बेटे को न्याय दिलाने की जिद- इन सबने इस मामले को सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं रहने दिया। इस बीच टीवी अभिनेत्री आंचल खुराना ने भी इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा जाहिर किया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।