सुप्रिया सुले के समधी को भाजपा ने बनाया उम्मीदवार, जानें कौन है अरुण लखानी?

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव से पहले भाजपा द्वारा अरुण लखानी को उम्मीदवार बनाए जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक ओर लखानी का संबंध शरद पवार परिवार से जुड़ने जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वह भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार शैलेश अग्रवाल से है। कांग्रेस उसी महाविकास आघाडी (MVA) गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें एनसीपी शरद गुट और शिवसेना उद्धव गुट शामिल है। राज्य की 17 एमएलसी सीटों पर 18 जून को वोटिंग होगी।