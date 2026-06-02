पति और सास का अलग-अलग बयान, 10 सेकंड में खोला फंदा, ट्विशा शर्मा केस में अब तक 5 नए खुलासे

Twisha Sharma Death Case Revelation: भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा केस हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझता दिखाई दे रहा है। जिस मामले ने पहले ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, अब उसमें सामने आए नए घटनाक्रमों ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही पड़ताल के बीच गवाह पर हमले, घटनास्थल के पुनर्निर्माण और आरोपियों के बयानों में कथित अंतर जैसी बातें जांच को नई दिशा देती नजर आ रही हैं।