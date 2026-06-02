2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

पति और सास का अलग-अलग बयान, 10 सेकंड में खोला फंदा, ट्विशा शर्मा केस में अब तक 5 नए खुलासे

Twisha Sharma Death Case Revelation: अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के मौत मामले में आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल सीबीआई इस केस की जांच में जुटी है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jun 02, 2026

Twisha Sharma Death Case Revelation

Twisha Sharma Death Case Revelation (सोर्स- एक्स)

Twisha Sharma Death Case Revelation: भोपाल का चर्चित ट्विशा शर्मा केस हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझता दिखाई दे रहा है। जिस मामले ने पहले ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, अब उसमें सामने आए नए घटनाक्रमों ने कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा की जा रही पड़ताल के बीच गवाह पर हमले, घटनास्थल के पुनर्निर्माण और आरोपियों के बयानों में कथित अंतर जैसी बातें जांच को नई दिशा देती नजर आ रही हैं।

ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से ही ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर जहां ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या का मामला बताता रहा है, वहीं मायके पक्ष लगातार हत्या की आशंका जताता आया है। इसी बीच अब जांच एजेंसियां घटनाक्रम के हर पहलू को दोबारा खंगालने में जुटी हुई हैं। अब तक जांच में कौन-कौन से पांच बड़े खुलासे हुए हैं, चलिए जानते हैं।

गवाह ने लगाए दबाव और धमकी के आरोप

मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब जांच के दौरान सामने आए एक महत्वपूर्ण गवाह ने कुछ लोगों पर दबाव बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाया। गवाह का दावा है कि उससे केस से दूरी बनाने और बयान न देने के लिए कहा गया। घटना के बाद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर जांच शुरू कर दी गई।

बताया जा रहा है कि पूरी घटना आसपास लगे कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई है। फुटेज की जांच की जा रही है ताकि ये साफ हो सके कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और उसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। गवाह के आरोपों के बाद सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में गवाहों की भूमिका को लेकर भी बहस तेज हो गई है।

घटनास्थल पर दोबारा पहुंची जांच टीम

जांच एजेंसी ने हाल ही में उस घर का दोबारा दौरा किया जहां ट्विशा की मौत हुई थी। अधिकारियों ने घटनास्थल पर मौजूद परिस्थितियों को समझने के लिए पूरे घटनाक्रम को फिर से दोहराया। इसके लिए विशेष तौर पर एक डमी का इस्तेमाल किया गया, जिससे उस रात की घटनाओं का क्रम समझा जा सके।

सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे बिंदु सामने आए जिन पर जांचकर्ताओं ने विशेष ध्यान दिया। टीम ने यह जानने की कोशिश की कि कथित तौर पर जिस स्थिति में ट्विशा मिली थीं, उस परिस्थिति में घटनाएं वास्तव में कैसे घटी होंगी।

सवालों के घेरे में बयान

क्राइम सीन री-क्रिएशन के दौरान अधिकारियों ने आरोपियों से घटनाक्रम को दोबारा समझाने के लिए कहा। इसी दौरान जांच टीम को कुछ ऐसे पहलू मिले जिनमें पहले दिए गए बयानों और मौके पर प्रदर्शित घटनाओं के बीच कथित अंतर दिखाई दिया।

जांच से जुड़े सूत्रों का मानना है कि किसी भी आपराधिक मामले में बयान और घटनास्थल की परिस्थितियों का मेल बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर दोनों में अंतर पाया जाता है तो जांच एजेंसियां उस दिशा में और गहराई से पड़ताल करती हैं। ऐसा भी बताया गया है कि सास गिरिबाला और पति समर्थ के अलग-अलग बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं घटना की रात सास गिरिबाला ने सिर्फ 10 सेकंड में फंदा खोल दिया था, ऐसी बात भी सामने आई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बढ़ाए सवाल

इस केस में पहले से ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट चर्चा का विषय रही है। रिपोर्ट में सामने आए कुछ तथ्यों ने परिवार और जांच एजेंसियों दोनों का ध्यान खींचा था। यही कारण है कि मौत के कारणों और उससे पहले की परिस्थितियों को लेकर लगातार नए सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि 12 मई की रात को ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी। पति समर्थ और सास गिरिबाला ने सुसाइड का दावा किया है। ट्विशा के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है।

ट्विशा की मौत के बाद से परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि जांच एजेंसियां उपलब्ध सबूतों और तकनीकी तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं।

हर खुलासे के साथ बढ़ रही उत्सुकता

फिलहाल यह मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर नया तथ्य जांच की दिशा बदल सकता है। गवाह पर हमले के आरोप, घटनास्थल पर दोबारा की गई पड़ताल और बयानों में कथित विरोधाभास ने इस केस को और संवेदनशील बना दिया है।

अब सभी की नजर जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई और आधिकारिक निष्कर्षों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे की सच्चाई आखिर क्या थी और जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।

ट्विशा शर्मा केस के मुख्य गवाह को जान से मारने की धमकी? समर्थ के दोस्तों पर लगा आरोप, CCTV में कैद हुई घटना

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma Death Case

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Jun 2026 01:27 pm

Hindi News / Entertainment / पति और सास का अलग-अलग बयान, 10 सेकंड में खोला फंदा, ट्विशा शर्मा केस में अब तक 5 नए खुलासे

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘मैं अपनी गर्लफ्रेंड सुष्मिता सेन पर निर्भर था’ ललित मोदी का खुलासा, बोले- हर जगह वही पैसे देती थीं

Lalit Modi big revealed on ex girlfriend sushmita sen said i was kept boyfriend She Paid For Everything
बॉलीवुड

करियर के पीक पर राजनीति में कदम रखेंगी भूमि पेडनेकर? बोलीं- मौका मिला तो क्यों नहीं?

Bhumi Pednekar Big statement on entry in politics said i accept serving nation is in my blood
बॉलीवुड

IPL की ट्रॉफी जीतते ही पत्नी अनुष्का शर्मा संग प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे विराट कोहली, वृंदावन से आईं तस्वीरें

Virat Kohli-Anushka Sharma In Vrindavan
बॉलीवुड

Bhoot Bangla OTT Release: सिनेमाघरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर दस्तक देने को तैयार ‘भूत बंगला’, जानें कब और कहां होगी रिलीज

Bhoot Bangla OTT Release Date
बॉलीवुड

‘जोरू का गुलाम’ शब्द सुनकर चीढ़े बॉबी देओल, चुप्पी तोड़ते हुए बोले- पत्नी ने मुझे बिगाड़ा

Bobby Deol break silence on Joru Ka Gulam comment said i ma blessed my wife has spoiled me
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.