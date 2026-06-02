‘BJP शिंदे सेना को खत्म करना चाहती है’ अब्दुल सत्तार के बगावती तेवर, फडणवीस और शिंदे ने बुलाई आपात बैठक

आपको बता दें कि सीटों के बंटवारे के तहत छत्रपति संभाजीनगर-जालना सीट भाजपा के खाते में गई है, जहां से भाजपा ने सुहास शिरासात को अपना आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले से आगबबूला अब्दुल सत्तार ने भाजपा पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रच रही है। भाजपा अपने ही सहयोगी दल का सिर कलम करने पर आमादा है। वे गुवाहाटी में हमारे द्वारा दिए गए बलिदान को पूरी तरह भूल चुके हैं। पहले उन्होंने हमारे अंग तोड़े थे और अब सीधे हमारा सिर काट दिया है।'