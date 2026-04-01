1 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Kerala Assembly Election 2026: कांग्रेस ने केरल में पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी ने डाला डेरा

Kerala politics: केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है, जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता सक्रिय हैं। वायनाड से जुड़ाव के कारण गांधी परिवार की साख दांव पर है, जबकि एलडीएफ सरकार के खिलाफ एंटी-इंकंबेंसी और मुस्लिम-इसाई वोटर्स की भूमिका चुनाव को दिलचस्प बना रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Apr 01, 2026

Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के कन्नूर जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए। (Photo - IANS)

Kerala Election 2026: कांग्रेस का पूरा फोकस केरल विधानसभा चुनाव पर है। इसका कारण यह है कि गांधी परिवार की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर इस चुनाव से जुड़ी हुई है। इसके चलते लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल व वरिष्ठ पर्यवेक्षक सचिन पायलट ने केरल में डेरा डाल रखा है, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को असम में तीन सभाएं करेंगी।

दरअसल, केरल के वायनाड से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सांसद हैं। इससे पहले इसी सीट से राहुल गांधी भी सांसद रह चुके हैं। दोनों नेताओं के केरल से जुड़ाव होने के चलते गांधी परिवार की साख इन चुनावों में दांव पर लगी हुई है। यही वजह है कि राहुल गांधी पिछले दो दिन से केरल के दौरे पर हैं। वेणुगोपाल और सचिन पायलट ने भी केरल में डेरा डाल रखा है। इनके अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेता लगातार केरल का दौरा कर रहे हैं। गौरतलब है कि केरल में कांग्रेस को एलडीएफ के नेतृत्व वाली पिनाराई विजयन सरकार के दस साल की एंटी-इंकबेंसी पर भरोसा है।

मुस्लिम-इसाई समुदाय की निर्णायक भूमिका

केरल में वैसे तो करीब 50 फीसदी से ज्यादा हिंदू वोटर हैं, पर मुस्लिम और इसाई मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। राज्य में मुस्लिम समुदाय करीब 25 फीसदी तो इसाई समुदाय करीब 15 फीसदी से अधिक तक बताया जाता है। इन दोनों समुदाय के वोटर्स करीब 40 फीसदी से ज्यादा हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का यहां इंडियन मुस्लिम लीग से गठबंधन होता है, जिसके चलते कांग्रेस को मुस्लिम समुदाय के वोट मिलते रहे हैं। वहीं एलडीएफ और भाजपा की रणनीति में इसाई समुदाय के वोटर्स में सेंध लगाना शामिल है।

केरल में राहुल गांधी का एलडीएफ पर हमला

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक असामान्य गठजोड़ बन गया है। उनके मुताबिक, इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि विचारधाराओं की सीधी टक्कर है।

यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के प्रमुख प्रचारक के रूप में कन्नूर पहुंचे गांधी ने दिन की शुरुआत स्थानीय नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा से की। इसके बाद उन्होंने जिले के विभिन्न इलाकों से आए उम्मीदवारों और समर्थकों को संबोधित करते हुए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें

डीजीसीए में बड़ा फेरबदल, फैज किदवई हटे, वीर विक्रम यादव बने नए प्रमुख, केंद्र सरकार ने किए कई अहम प्रशासनिक तबादले
राष्ट्रीय
DGCA

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Apr 2026 06:58 am

Published on:

01 Apr 2026 06:55 am

Hindi News / National News / Kerala Assembly Election 2026: कांग्रेस ने केरल में पूरी ताकत झोंकी, राहुल गांधी ने डाला डेरा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हिमाचल प्रदेश के बराबर बिजली निगल रहे हैं भारत के डेटा सेंटर, 5 साल में झारखंड को छोड़ेंगे पीछे

Indian data center
राष्ट्रीय

शीर्ष पदों पर आईपीएस की तैनाती से मजबूत होंगे केंद्रीय सुरक्षा बल, आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए सीएपीएफ बिल ज़रूरी

CAPF bill
राष्ट्रीय

LPG Price Hike: कमर्शिलय ही नहीं FTL सिलेंडर के भी बढ़े दाम, जानें कीमतों में कितनी हुई बढ़ोतरी

LPG Price Hike, LPG News, Commercial LPG Price,LPG price hike, LPG news, Commercial LPG Price,
राष्ट्रीय

जस्टिस ओका का बड़ा बयान – ‘न्यापालिका लोगों की अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई’

Justice A.S. Oka
राष्ट्रीय

LPG Price: आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा, 195.5 रुपये बढ़ी कीमत, जानें क्या घरेलू सिलेंडर के भी बढ़े दाम

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.