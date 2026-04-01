डीजीसीए में बड़ा फेरबदल, फैज किदवई हटे, वीर विक्रम यादव बने नए प्रमुख, केंद्र सरकार ने किए कई अहम प्रशासनिक तबादले



इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में करीब एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। बिहार में मुख्यमंत्री Nitish Kumar के प्रधान सचिव रह चुके और वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। वहीं, नगालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में तेलंगाना कैडर के संजय जाजू को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास सचिव बनाया गया है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैडर के भुवनेश कुमार को पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि कर्नाटक कैडर के श्रीवत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।