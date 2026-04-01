डीजीसीए में बड़ा फेरबदल, फैज किदवई हटे, वीर विक्रम यादव बने नए प्रमुख, केंद्र सरकार ने किए कई अहम प्रशासनिक तबादले

AI Image-ChatGpt
DGCA: देश में हाल के दिनों में बढ़ते विमान हादसों और इंडिगो से जुड़े संकट के बीच केंद्र सरकार ने नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) पद पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। ओडिशा कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव को नया डीजीसीए नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान डीजीसीए फैज किदवई को उनके पद से हटाकर कार्मिक विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति (सीसीए) द्वारा लिया गया। यह फेरबदल ऐसे समय में किया गया है जब देश में विमानन सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। सरकार का यह कदम संकेत देता है कि वह विमानन क्षेत्र में जवाबदेही और सुधार को लेकर गंभीर है।
इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल में करीब एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। बिहार में मुख्यमंत्री Nitish Kumar के प्रधान सचिव रह चुके और वर्तमान में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव चंचल कुमार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया है। वहीं, नगालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह को शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में तेलंगाना कैडर के संजय जाजू को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास सचिव बनाया गया है। रोहित कंसल को ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैडर के भुवनेश कुमार को पर्यटन सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि कर्नाटक कैडर के श्रीवत्स कृष्णा को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।
इसके अलावा, ओडिशा कैडर के चंद्र शेखर कुमार को राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के भरत हरबसलाल खेरा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। यूपी कैडर की वरिष्ठ अधिकारी निवेदिता शुक्ला वर्मा को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पंजाब कैडर के तेजवीर सिंह को रसायन एवं पेट्रो-रसायन मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, असम-मेघालय कैडर के ज्ञानेंद्र डी त्रिपाठी को कृषि अनुसंधान परिषद का सचिव बनाया गया है। आंध्र प्रदेश कैडर के एन गुलजार को एनसीआर योजना बोर्ड का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। अंत में, नरेंद्र भूषण को भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) में सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग