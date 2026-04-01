मध्य पूर्व तनाव के बीच इंडिगो की एडवाइजरी, फ्लाइट स्टेटस चेक करें, शेड्यूल में बदलाव संभव



दरअसल, मध्य पूर्व में इन दिनों माहौल काफी तनावपूर्ण है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते टकराव और अमेरिका की भूमिका ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इसके चलते कई देशों के एयरस्पेस पर असर पड़ा है। कुछ जगहों पर उड़ानों पर रोक लगी है तो कहीं रूट बदलने पड़ रहे हैं। इसका सीधा असर एयरलाइंस के शेड्यूल पर पड़ रहा है। फिर भी इंडिगो ने 1 अप्रैल के लिए अपनी कई उड़ानों को संचालित करने की पुष्टि की है। ताजा शेड्यूल में मुंबई से मदीना और जेद्दा, दिल्ली से अबू धाबी और कोच्चि से मस्कट जैसी उड़ानें शामिल हैं। इसके अलावा हैदराबाद और बेंगलुरु से भी कुछ सेवाएं जारी हैं। कुल मिलाकर करीब 30 से ज्यादा उड़ानें दोनों दिशाओं में ऑपरेट की जा रही हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सभी उड़ानें मौजूदा सुरक्षा नियमों और हालात को ध्यान में रखकर ही चलाई जा रही हैं। यानी स्थिति के अनुसार इनमें बदलाव भी संभव है।