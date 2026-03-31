Google, Facebook, Apple समेत 18 कंपनियों पर हमले करेगा ईरान, कहा- हर एक कत्ल का लेंगे बदला

बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने देश में दवा कंपनियों पर हमले करने के लिए इजराइल की निंदा की है। अराघची ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा- इजराइल में मौजूद युद्ध अपराधी अब खुलेआम और बेशर्मी से दवा कंपनियों पर बमबारी कर रहे हैं। उनके इरादे साफ हैं।