खेत की मिट्टी खुद बताएगी कि पानी कम है, अगले 3 साल में इतना बदल जाएगा चीन, भारत भी उसी तकनीक पर कर रहा काम

सरकार ने इस योजना में पांच मुख्य दिशाएं तय की हैं। IoT उपकरणों को और बेहतर और सस्ता बनाना। प्लेटफॉर्म की सेवाओं को तेज और भरोसेमंद करना। नए उपयोग के तरीके खोजना। नेटवर्क की बुनियाद मजबूत करना। और पूरे उद्योग के लिए एक ऐसा माहौल बनाना जहां छोटी-बड़ी सभी कंपनियां साथ मिलकर बढ़ सकें।