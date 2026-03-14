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चीन ने पास किया जातीय एकता कानून, बढ़ सकता है विवाद

चीन में नए जातीय एकता कानून को पास कर दिया गया है। यह कानून विवाद की वजह बना हुआ है और अब इसके पास होने से विवाद और बढ़ सकता है।

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भारत

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Tanay Mishra

Mar 14, 2026

Xi Jinping

Xi Jinping (Photo - Bloomberg)

चीन (China) की संसद यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने गुरुवार को जातीय एकता कानून (Ethnic Unity Law) को पास कर दिया है। इस कानून को चीन में जातीय एकता और प्रगति को बढ़ावा देने वाला कानून कहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून देश में एकता और आधुनिकता को मज़बूत करेगा, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि इससे चीन अपनी जातीय अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को और कमजोर करना चाहता है।

बढ़ सकता है विवाद

चीन में जातीय एकता कानून की वजह से पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है। अब यह विवाद और सकता है। मानवाधिकार संगठनों से लेकर चीन के अंदर ही इस कानून के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कानून से चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर जा सकते हैं। इस कानून ने चीन की सरकार पर लगने वाले उस आरोप को भी पुख्ता किया है, जिसमें देश के अलग-अलग जातीय समुदायों को बहुसंख्यक 'हान' समुदाय की संस्कृति में ही समाहित करने की नीति अपनाई जाती रही है।

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Published on:

14 Mar 2026 07:05 am

Hindi News / World / चीन ने पास किया जातीय एकता कानून, बढ़ सकता है विवाद

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