चीन ने पास किया जातीय एकता कानून, बढ़ सकता है विवाद

चीन में जातीय एकता कानून की वजह से पहले से ही विवाद छिड़ा हुआ है। अब यह विवाद और सकता है। मानवाधिकार संगठनों से लेकर चीन के अंदर ही इस कानून के खिलाफ विरोध के स्वर उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कानून से चीन में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हाशिए पर जा सकते हैं। इस कानून ने चीन की सरकार पर लगने वाले उस आरोप को भी पुख्ता किया है, जिसमें देश के अलग-अलग जातीय समुदायों को बहुसंख्यक 'हान' समुदाय की संस्कृति में ही समाहित करने की नीति अपनाई जाती रही है।