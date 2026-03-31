बर्बादी की कगार पर ईरान! 4700 सुरक्षाकर्मी शहीद, 760 स्कूल जमींदोज, अमेरिका-इजरायल से जंग में तेहरान ने क्या-क्या खोया

US-Israel-Iran War: अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व को हिला दिया है। युद्ध शुरू हुए एक महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी थमने के आसार नहीं हैं। ईरान को इस जंग में सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि अमेरिका अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ रहा, इसलिए उसके नुकसान अपेक्षाकृत कम हैं। प्रेस टीवी और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान के सुरक्षाकर्मी, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है।