दुबई पर हुए 5 बड़े धमाके: ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को बनाया निशाना

Explosions in Dubai: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं और गहरा गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और कई देशों में सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है।