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दुबई पर हुए 5 बड़े धमाके: ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को बनाया निशाना

Explosions in Dubai: दुबई में एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से हड़कंप मच गया। ईरान से जुड़े हमलों की आशंका के बीच यूएई का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हुआ और मिसाइलों को रोकने की कोशिश की।

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भारत

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Rahul Yadav

Mar 31, 2026

Explosions in Dubai

Explosions in Dubai

Explosions in Dubai: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में कई धमाकों की आवाज सुनी गई, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं और गहरा गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और कई देशों में सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है।

एयर डिफेंस सिस्टम ने संभाला मोर्चा

दुबई के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि शहर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हमलों के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा और उसने आने वाले मिसाइलों और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को रोकने की कोशिश की।

धमाकों की आवाज शहर के कई हिस्सों में सुनाई दी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि, तत्काल किसी बड़े नुकसान या हताहत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

खाड़ी देशों में बढ़ी सतर्कता

इन हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र के कई देशों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। रक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और हवाई हमलों से निपटने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाएं व्यापक भू-राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा हैं, जिसका असर पूरे मध्य पूर्व पर पड़ रहा है।

ईरान से जुड़े हमलों की आशंका

हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में इन्हें ईरान से जुड़े हमलों के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में दुबई के पास एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमले की बात भी सामने आई है, जिससे आग लगने की जानकारी मिली थी।

अमेरिकी पक्ष का दावा और बढ़ता दबाव

अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि हालिया सैन्य कार्रवाइयों से ईरान पर दबाव बढ़ा है। अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों का असर ईरानी सैन्य क्षमताओं और मनोबल पर पड़ रहा है। हालांकि, यह भी कहा गया है कि ईरान अब भी मिसाइल हमलों की कोशिश कर सकता है, जिसके जवाब में अमेरिकी रक्षा प्रणाली सक्रिय है।

इस्फहान हमले का जिक्र

रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के इस्फहान शहर में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाए जाने की खबर सामने आई है। इस घटना को क्षेत्र में बढ़ते तनाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

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Published on:

31 Mar 2026 07:08 pm

Hindi News / World / दुबई पर हुए 5 बड़े धमाके: ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को बनाया निशाना

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