कांपा ईरान का इस्फाहान शहर, अमेरिका ने दाग दिए 900 किलो का बंकर-बस्टर बम, खौफनाक वीडियो आया सामने

अमेरिका ने आखिर ईरान के इस्‍फहान शहर को ही क्यों निशाने पर लिया? दरअसल, ईरान का इस्‍फहान शहर कूटनीतिक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। 23 लाख की आबादी वाले इस शहर में सैन्य ठिकाने- जैसे बदर एयरबेस, गोला-बारूद डिपो है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट मुताबिक, ईरान ने परमाणु बम बनाने वाले 540 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को इसी शहर में ट्रांसफर किया था, जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की। अमेरिका और इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच यह घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में संघर्ष और भी भड़क सकता है।