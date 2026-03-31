31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कांपा ईरान का इस्फाहान शहर, अमेरिका ने दाग दिए 900 किलो का बंकर-बस्टर बम, खौफनाक वीडियो आया सामने

US-Iran War: अमेरिका ने आखिर ईरान के इस्‍फहान शहर को ही क्यों निशाने पर लिया? दरअसल, ईरान का इस्‍फहान शहर कूटनीतिक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 31, 2026

us-iran war

अमेरिका-ईरान युद्ध: फोटो में प्रेसिडेंट ट्रंप (सोर्स: एक्स यूजर Syed Hammad स्क्रीनशॉट)

US-Iran War Update: मध्य ईस्ट में तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। ईरान का प्रमुख शहर इस्फाहान उस समय दहल उठा, जब अमेरिका ने यहां एक बड़े हथियार गोदाम को निशाना बनाते हुए भारी बंकर-बस्टर बम दागे।

करीब 900 किलो के इन बमों के धमाके इतने तेज थे कि पूरा शहर थर्रा गया। पूरा आसमान धुएं और नारंगी रोशनी से भर (चमक) उठा। बताया जा रहा है कि इस हमले का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। इस बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमले से जुड़ा वीडियो भी शेयर किया है। हालांकि उन्होंने वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि ये कहां का है?

इस्‍फहान शहर को ही क्यों बनाया निशाना?

अमेरिका ने आखिर ईरान के इस्‍फहान शहर को ही क्यों निशाने पर लिया? दरअसल, ईरान का इस्‍फहान शहर कूटनीतिक तरीके से काफी महत्वपूर्ण है। 23 लाख की आबादी वाले इस शहर में सैन्य ठिकाने- जैसे बदर एयरबेस, गोला-बारूद डिपो है। इसके अलावा हालिया रिपोर्ट मुताबिक, ईरान ने परमाणु बम बनाने वाले 540 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को इसी शहर में ट्रांसफर किया था, जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की। अमेरिका और इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच यह घटना इस बात का संकेत है कि क्षेत्र में संघर्ष और भी भड़क सकता है।

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को तगड़ा झटका, इटली ने एयर-स्पेस इस्तेमाल करने से किया मना
विदेश
Italy-US Defense Dispute

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

31 Mar 2026 06:13 pm

Hindi News / World / कांपा ईरान का इस्फाहान शहर, अमेरिका ने दाग दिए 900 किलो का बंकर-बस्टर बम, खौफनाक वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

दुबई पर हुए 5 बड़े धमाके: ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने यूएई को बनाया निशाना

Explosions in Dubai
विदेश

बलूचिस्तान में BLA का सबसे बड़ा हमला: 30 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, दर्जनों पाक सैनिकों की मौत

विदेश

ईरान-इजरायल युद्ध का साइड इफेक्ट: अमेरिका-UAE में 72% पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

Petrol-Diesel Prices Rise in US and UAE
विदेश

‘इंडिया की चुप्पी से अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों को मदद मिली’, युद्ध के बीच भारत के पूर्व डिप्टी NSA का बड़ा दावा

Donald Trump global tariff, US 10% tariff news, Trump tariff order,
विदेश

‘तेल चाहिए तो अमेरिका से खरीदो या खुद लड़ो’: ईरान युद्ध में साथ न देने वाले देशों पर भड़के ट्रंप

Trump Statement on Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.