ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को तगड़ा झटका, इटली ने एयर-स्पेस इस्तेमाल करने से किया मना

Italy-US Defense Dispute: ईरान युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को यूरोप से लगातार झटके मिल रहे हैं। पहले स्पेन ने अपने एयर-स्पेस के इस्तेमाल से इनकार किया और अब इटली ने भी सख्त रुख अपनाते हुए अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो (Guido Crosetto) ने अमेरिकी विमानों को सिगोनेला बेस (Sigonella Air Base) इस्तेमाल करने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया।