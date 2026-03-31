ईरान-इजरायल युद्ध का साइड इफेक्ट: अमेरिका-UAE में 72% पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

इसके अलावा स्पेशल 95 पेट्रोल का दाम लगभग 32 प्रतिशत बढ़कर 3.28 दिरहम प्रति लीटर हो गया है, जो कि पहले 2.48 दिरहम प्रति लीटर था। UAE में डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। यह 72 प्रतिशत बढ़कर 4.69 दिरहम प्रति लीटर (करीब 120 रुपए) पर पहुंच गई हैं, जो कि पहले 2.72 दिरहम प्रति लीटर पर थी। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का दाम एक महीने में 48 प्रतिशत बढ़ा है। मौजूदा समय में क्रूड आयल 107.28 डॉलर प्रति बैरल है।