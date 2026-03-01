भारत के लिए Good News, 94000 हजार मीट्रिक टन LPG लेकर आ रहे 2 और जहाज

बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों, जहाज एवं नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज से जुड़ी कोई घटना सामने नहीं आई है। पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में कुल 18 भारतीय ध्वज वाले जहाज मौजूद हैं। इन जहाजों पर 485 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाज मालिकों, RPSL एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए नौवहन महानिदेशालय स्थिति पर सक्रिय रूप से नजर रख रहा है।