ईरान-इजरायल जंग का साइड इफेक्ट: भारत के हेल्थकेयर सेक्टर में बड़ा नुकसान, घट गए 75% विदेशी मरीज

ईरान और US-इजरायल जंग की वजह से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के हालात बन गए हैं। भारत के मेडिकल सेक्टर पर भी इस युद्ध का असर पड़ रहा है। ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से भारत के मेडिकल सेक्टर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध के कारण भारत में अंतरराष्ट्रीय मरीजों के आगमन में 30 से 40% तक की कमी हुई है।

मरीजों का आगमन कम होने से दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रमुख शहरों के चिकित्सा संस्थानों की आय कम हुई है। चिकित्सान संस्थानों से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि युद्ध शुरू होने की वजह से मासिक राजस्व में 15-20% की गिरावट आई है। कुछ अस्पतालों की आय में लगभग 35% की गिरावट दर्ज की गई है। यह कमी विदेशी मरीजों के कम आने की वजह से हुई है।