‘BJP और चुनाव आयोग पर शर्म आती है, बंगाल में बुलडोजर की जगह नहीं’, क्यों भड़के TMC नेता?

अभिषेक बनर्जी ने अधिकारियों के ट्रांसफर का हवाला देकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर के बाद जो हुआ है, वह और भी चिंताजनक है। इन बदलावों की आड़ में धमकियों की घटनाएं बढ़ रही हैं, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है। धर्म के नाम पर तनाव भड़काया जा रहा है। आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हमें बुलडोजर मॉडल की जरूरत नहीं है। हमें नफरत और हिंसा की आयातित राजनीति की जरूरत नहीं है। बता दें कि रामनवमी जुलूस के दौरान हुई झड़प और पत्थरबाजी में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि शोभायात्रा जैसे ही फुलतला मोड़ के पास पहुंची तभी ईंट-पत्थर से हमला किया गया।