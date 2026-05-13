‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का सपना टूटा, 13 साल बाद फिर जी उठी देश की सबसे पुरानी पार्टी, पहली बार BJP बहुमत से दूर

साल 2013 में, जब भाजपा की कमान गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी गई थी, तब लोकसभा में कांग्रेस के पास 206 सीटें थीं। 2014 में 'मोदी लहर' पर सवार होकर, BJP ने लोकसभा में 282 सीटें जीतकर कांग्रेस को जबरदस्त झटका दिया, उसे सिर्फ 44 सीटों तक ही सीमित कर दिया। 2019 में BJP की सीटों की संख्या बढ़कर 303 हो गई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों तक ही पहुंच पाई। 2024 के चुनावों में लोकसभा में कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 99 हो गई। इसके उलट, BJP की सीटों की संख्या घटकर 240 रह गई। जो 2014 के बाद पहली बार बहुमत से कम थी। कांग्रेस ने BJP को यह याद दिलाने में जरा भी देर नहीं की कि जिस पार्टी ने भारत को 'कांग्रेस-मुक्त' बनाने का वादा किया था, वह अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती।