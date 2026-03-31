बलूचिस्तान में BLA का सबसे बड़ा हमला: 30 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना, दर्जनों पाक सैनिकों की मौत

प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कैंप, सैन्य ठिकाने और सरकार समर्थित सशस्त्र गुटों के अड्डे निशाने पर थे। इन गुटों को बीएलए 'डेथ स्क्वॉड' कहता है। BLA ने यह भी दावा किया कि इन हमलों में आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया।