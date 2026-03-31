नाटो देशों के धोखे से टूट गए डोनाल्ड ट्रंप, ईरान युद्ध के बीच जारी किया एक और बड़ा फरमान

हार्मुज स्ट्रेट से सामान्य हालात में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। अभी यह रास्ता लगभग बंद है। इससे यूरोप और एशिया के कई देशों में जेट फ्यूल की किल्लत हो गई है। कच्चे तेल और रिफाइंड तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कई सरकारें वैकल्पिक आपूर्ति के लिए भाग-दौड़ कर रही हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश इस संकट में सबसे ज्यादा दबाव में हैं और ट्रंप इसी कमजोरी पर उंगली रख रहे हैं।