Israel-Iran War: ईरान युद्ध के बीच भारत-रूस की अहम बैठक, क्या हुई बातचीत?

जब पूरी दुनिया पश्चिम एशिया की जंग पर नजरें गड़ाए है, उसी वक्त भारत और रूस ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिसरी और रूस के उप विदेश मंत्री एंड्रे रुडेन्को ने विदेश कार्यालय परामर्श बैठक की साझा अध्यक्षता की। यह बैठक ऐसे वक्त हुई जब मध्य-पूर्व में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और दुनिया के बड़े देश अपनी-अपनी चालें चल रहे हैं।