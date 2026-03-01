कब तक परमाणु हथियार बना लेगा ईरान? कैसे खतरे में आई ट्रंप की कुर्सी? अमेरिकी सलाहकार का बड़ा दावा

दूसरा रास्ता है हार्मुज को जबरदस्ती खुलवाने के लिए जमीनी फौज उतारना। यह रास्ता और भी खतरनाक है और इसमें एक लंबी थका देने वाली जंग का खतरा है जो ट्रंप की राजनीतिक जिंदगी खत्म कर सकती है। पेप ने कहा कि ऐसी जंग में धीरे-धीरे रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी ट्रंप से दूरी बनाने लगेंगे।