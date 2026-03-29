सऊदी एयर बेस पर अमेरिका के जासूसी विमान पर ईरान का जोरदार हमला, 700 मिलियन डॉलर के प्लेन में क्या था?

बता दें कि अमेरिका का E-3 AWACS (जासूसी विमान) एक उड़ता हुआ रडार और हवाई कमांड सेंटर है। जो खतरों पर नजर रखता है और अमेरिका के हवाई ऑपरेशन्स को निर्देशित करता है। इस विमान की कीमत 700 मिलियन डॉलर बताई जा रही है।