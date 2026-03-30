Iran War: समझौते पर कहां फंस रही बात? US के सामने ईरान की एक और बड़ी शर्त, मान गए ट्रंप तो बदल जाएगा इतिहास

दुनिया का हर पांचवां तेल का जहाज एक ऐसी संकरी खाड़ी से गुजरता है जिस पर अब ईरान का दांव लग चुका है। वह है हार्मुज स्ट्रेट, यहां से रोज करीब दो करोड़ बैरल कच्चा तेल और गैस गुजरती है, अब सिर्फ एक रास्ता नहीं रहा। ईरान इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुका है और अब वो इस पर 'टोल' वसूलने की तैयारी में है।