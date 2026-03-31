व्हाइट हाउस के नीचे बन रहा सीक्रेट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, ट्रंप ने खुद खोला बॉलरूम प्रोजेक्ट के पीछे का बड़ा राज

ट्रंप के मुताबिक, यह नया बॉलरूम बुलेटप्रूफ होगा और ड्रोन हमलों से सुरक्षित बनाया जा रहा है। इसके ठीक नीचे एक आधुनिक कमांड सेंटर तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह परिसर अत्याधुनिक तकनीक और हाई-टेक संचार प्रणाली (Communication System) से लैस हो सकता है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में राष्ट्रपति और सुरक्षा एजेंसियां सुरक्षित रहते हुए कमांड और संचालन कर सकें।