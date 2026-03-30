Iran US War Update: ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का फाइनल धमकी, बोले- अगर डील नहीं हुई तो खर्ग आइलैंड तबाह कर देंगे

फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक समाधान निकल पाता है या नहीं। मौजूदा हालात में दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है, लेकिन बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। जानकारों का मानना है कि यदि समय रहते कोई समझौता नहीं हुआ, तो यह टकराव बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।