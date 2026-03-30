‘इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता’, ईरान युद्ध के बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी-ट्रंप को घेरा

Iran War Impact India Oil Crisis: केरलम के कोट्टायम में विपक्ष के नेता (कांग्रेस) नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने US डील साइन करके हमारे किसानों के अधिकार छीन लिए। वह मॉडर्न इंडिया के इतिहास में पहले PM हैं, जिन्होंने खेती को इंटरनेशनल मार्केट के लिए खोला है। वह इंडिया के पहले PM हैं जिन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी छीन ली है। आज, इंडिया जिससे चाहे पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकता…सोचिए मिडिल ईस्ट (अमेरिका-ईरान युद्ध) में जो हो रहा है, उसकी वजह से एक फाइनेंशियल भूकंप (क्राइसिस) आने वाला है, लेकिन इंडिया, 1.4 बिलियन (140 करोड़) लोगों का देश, जिससे चाहे तेल नहीं खरीद सकता…अगर इंडिया तेल खरीदना चाहता है, तो वह US प्रेसिडेंट ट्रंप से परमिशन के बाद ही ऐसा कर सकता है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता…युद्ध की अस्थिरता आने वाले महीनों में यह दिखाएगी।"