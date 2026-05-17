‘गाय का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ’, बंगाल में बीजेपी विधायक की अजीबोगरीब डिमांड, टीएमसी अब ले रही चुटकी

Rekha Patra BJP MLA: पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को एक हफ्ता से ज्यादा का समय हो गया है। राज्य में लगातार नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों मवेशियों की तस्करी और अवैध कटान का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। इसी बीच एक वीडियो ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। बीजेपी विधायक रेखा पात्रा ने मवेशियों से भरे एक वाहन को बीच रास्ते रुकवा दिया। इसके बाद जो हुआ, उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक, लेबुखाली इलाके से गुजर रहे एक वाहन में बड़ी संख्या में गायों को ले जाया जा रहा था। तभी विधायक रेखा पात्रा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचीं और गाड़ी को रुकवा लिया।