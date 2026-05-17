PM मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान: ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ से नवाजे गए प्रधानमंत्री, मिला 31वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड

PM Modi Conferred Royal Order of Polar Star Sweden: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मानों में से एक ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से सम्मानित किया है। यह सम्मान किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी देश से मिलने वाला यह 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बन गया है।