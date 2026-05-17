PM मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान: ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ से नवाजे गए प्रधानमंत्री, मिला 31वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड

PM Modi Conferred Royal Order of Polar Star Sweden (Image: PM Modi/X)
PM Modi Conferred Royal Order of Polar Star Sweden: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मानों में से एक ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस’ से सम्मानित किया है। यह सम्मान किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला स्वीडन का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को किसी विदेशी देश से मिलने वाला यह 31वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान बन गया है।
यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन दौरे के दौरान प्रदान किया गया। स्वीडिश सरकार ने भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार, तकनीक, नवाचार और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान दिया।
‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ की स्थापना वर्ष 1748 में की गई थी। स्वीडन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वीडन या उसके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।
यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी अब उन चुनिंदा वैश्विक नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वीडन दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्टार्टअप, सप्लाई चेन, जलवायु परिवर्तन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
दोनों देशों के बीच वर्ष 2025 में द्विपक्षीय व्यापार करीब 7.75 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और भविष्य में इसे और बढ़ाने पर जोर दिया गया।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वीडन पहुंचने पर स्वीडिश वायुसेना के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया।
गोथेनबर्ग में भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली, जहां बंगाली परंपराओं और भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत कार्यक्रम में स्वीडिश ओपेरा सिंगर शार्लोटा हल्ट ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन ‘वैष्णव जन तो’ की प्रस्तुति दी। वहीं स्वीडन के छात्रों ने भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत कर सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊंचाई दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में सोशल मीडिया पर कहा कि बंगाली संस्कृति की लोकप्रियता दुनिया भर में है और स्वीडन में भी भारतीय परंपराओं के प्रति लोगों का विशेष जुड़ाव देखने को मिला।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत और प्रधानमंत्री मोदी की अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाता है।
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