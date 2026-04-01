वंदे भारत के खाने पर फिर उठे सवाल, महिला के सूज गए होंठ, मासूम बेटे की तबीयत बिगड़ी, जांच के घेरे में IRCTC



मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए IRCTC ने सफाई दी है। उनका कहना है कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन परोसे गए खाने की जांच की गई थी और उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि उसी ट्रेन में सफर कर रहे किसी अन्य यात्री ने खाने को लेकर शिकायत नहीं की थी। हालांकि, महिला इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि भले ही बाकी यात्रियों को कोई समस्या न हुई हो, लेकिन उन्हें और उनके बच्चे को परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में IRCTC ने महिला से निजी तौर पर संपर्क कर पूरी जानकारी मांगी और जांच का भरोसा दिया है। लेकिन यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने ले आई है कि क्या प्रीमियम ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना वास्तव में सुरक्षित और भरोसेमंद है।