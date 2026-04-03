5 फ्लैट बेच दिए, अब और क्या करूं… कोर्ट में भावुक हुए राजपाल यादव, जानिए हाईकोर्ट ने क्या किया

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के रुख में बदलाव पर नाराजगी जताई। जज ने कहा, “मुझे साफ जवाब नहीं मिल रहे। एक तरफ अंडरटेकिंग कुछ और कहती है, तो अब आप कुछ और कह रहे हैं।” कोर्ट ने न्यायिक समय बर्बाद न करने की चेतावनी भी दी। कोर्ट ने मध्यस्थता करते हुए 3 करोड़ रुपये की राशि तय समय में चुकाने का सुझाव दिया, लेकिन दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके। इस वजह से कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाने के लिए सुरक्षित रख लिया। यादव ने कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वे आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और पिछले भुगतानों का हवाला दिया। इस मामले में पहले भी कई सुनवाइयां हो चुकी हैं और कोर्ट ने भुगतान की प्रगति पर नजर रखी है।

