क्या इजरायल दौरे में पीएम मोदी को थी ईरान पर हमले की भनक? केंद्र ने दिया ये जवाब

विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि इजरायल की ओर से भारत के साथ इस कार्रवाई को लेकर कोई पूर्व चर्चा या सूचना साझा नहीं की गई थी। पीएम मोदी के फरवरी में इजरायल दौरे के ठीक बाद 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला किया था। इस हमले में ईरान में भारी तबाही की खबरें आई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और युद्ध जल्द समाप्त हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने सीजफायर की गुहार लगाई है, हालांकि ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है।