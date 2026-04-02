मालदा में SIR विवाद पर हिंसक प्रदर्शन: न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे घेरा, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार

Malda Voter List Row: पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर भड़का गुस्सा हिंसक रूप ले लिया। विशेष गहन समीक्षा (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रिया के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कालियाचक-II ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO) में तैनात सात न्यायिक अधिकारियों (जिनमें तीन महिलाएं शामिल) को नौ घंटे से ज्यादा समय तक घेर लिया। भीड़ ने अधिकारियों को भोजन और पानी तक नहीं पहुंचने दिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और मामले की जांच के आदेश दिए।

बुधवार शाम करीब चार बजे कालियाचक-II ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी वोटर लिस्ट से अपने नाम हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की, लेकिन जब मांग ठुकरा दी गई तो स्थिति बिगड़ गई। भीड़ ने अधिकारियों को घेर लिया और उन्हें बंधक जैसी स्थिति में रखा। पुलिस और केंद्रीय बलों को रात में हस्तक्षेप करना पड़ा। अंत में CAPF की मदद से अधिकारियों को रेस्क्यू किया गया।