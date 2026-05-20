शॉपिंग और OTT ऐप्स पर पुरुषों से कहीं ज्यादा समय बिता रहीं महिलाएं, नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

मनोरंजन यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी महिलाएं रोजाना औसतन 82.4 मिनट OTT ऐप्स पर बिताती हैं, जबकि पुरुष 78.1 मिनट खर्च करते हैं। मेसेजिंग ऐप्स पर भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। महिलाएं रोजाना 61.1 मिनट मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बिताती हैं जबकि पुरुषों का औसत 56.5 मिनट है।