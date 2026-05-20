शॉपिंग और OTT ऐप्स पर पुरुषों से कहीं ज्यादा समय बिता रहीं महिलाएं, नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

India Digital Behavior Report 2025-26 (AI Image)
India Digital Behavior Report: भारत की डिजिटल दुनिया में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब शहरी महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग, OTT और मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर पुरुषों की तुलना में ज्यादा समय बिता रही हैं। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (IAMAI) और उपभोक्ता इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म VTION की ‘इंडिया डिजिटल बिहेवियर रिपोर्ट 2025-26’ में यह बड़ा खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी भारत में महिलाएं तेजी से डिजिटल अटेंशन इकॉनोमी की नई ताकत बनकर उभर रही हैं। रिपोर्ट में महिलाओं को 'साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ अटेंशन' बताया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, 25-34 आयु वर्ग की शहरी महिलाएं ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स ऐप्स पर रोजाना औसतन 35.2 मिनट बिताती हैं जबकि पुरुष केवल 24.8 मिनट खर्च करते हैं।
18-24 साल के युवाओं में यह अंतर और भी ज्यादा है। इस आयु वर्ग की युवतियां पुरुषों की तुलना में करीब 47 फीसदी अधिक समय ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर बिताती हैं।
मनोरंजन यानी OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी महिलाएं रोजाना औसतन 82.4 मिनट OTT ऐप्स पर बिताती हैं, जबकि पुरुष 78.1 मिनट खर्च करते हैं। मेसेजिंग ऐप्स पर भी महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। महिलाएं रोजाना 61.1 मिनट मेसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर बिताती हैं जबकि पुरुषों का औसत 56.5 मिनट है।
हालांकि सोशल मीडिया और पेमेंट ऐप्स के इस्तेमाल में पुरुष अभी भी महिलाओं से थोड़ा आगे हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव केवल स्क्रीन टाइम तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं के बढ़ते डिजिटल आत्मविश्वास और आर्थिक भागीदारी को भी दिखाता है।
महिलाएं अब तेजी से डिजिटल-फर्स्ट लाइफस्टाइल अपना रही हैं। इसका असर ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग और बिजनेस टूल्स के इस्तेमाल में भी दिखाई दे रहा है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच भारत में AI ऐप्स के उपयोग में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है।
अब शहरी उपभोक्ता पारंपरिक सर्च इंजन या शॉपिंग ऐप खोलने से पहले ChatGPT और Gemini जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल कर जानकारी जुटा रहे हैं।
AI ऐप्स के इस्तेमाल में भी महिलाएं पुरुषों से आगे दिखाई दीं। महिलाएं रोजाना औसतन 12 मिनट AI ऐप्स पर बिताती हैं, जबकि पुरुष करीब 10 मिनट खर्च करते हैं।
|डिजिटल श्रेणी
|महिला (मिनट)
|पुरुष (मिनट)
|अधिक समय बिताया
|सोशल मीडिया
|94.3
|100.6
|पुरुष
|मनोरंजन (OTT)
|82.4
|78.1
|महिला
|मेसेजिंग
|61.1
|56.5
|महिला
|ई-कॉमर्स / क्विक-कॉमर्स
|32.7
|24.5
|महिला
|पेमेंट ऐप्स
|7.6
|8.9
|पुरुष
|लोन और क्रेडिट ऐप्स
|7.3
|6.4
|महिला
|एआई ऐप्स
|12.0
|10.0
|महिला
विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की बढ़ती डिजिटल मौजूदगी आने वाले समय में कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों को बदल सकती है। ई-कॉमर्स, OTT और AI कंपनियां अब महिलाओं को अपने सबसे अहम डिजिटल उपभोक्ता वर्ग के रूप में देख रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग