ईरान वार के बीच भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, अगर कुछ किया तो भुगतना पड़ेगा भारी नुकसान

रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय नौसेना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में देश के तेल टैंकरों को सुरक्षित एस्कॉर्ट कर रही है, जिससे आपूर्ति प्रभावित न हो। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि खासकर केरल के कई लोग इन देशों में काम करते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के संकट के समय राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता की जरूरत होती है। उनका यह बयान देश के भीतर राजनीतिक माहौल को भी संकेत देता है कि सुरक्षा मुद्दों पर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है।