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‘ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों की गहरी परवाह’, अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिया बयान

अमेरिकी राजदूत के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप भारत-अमेरिका संबंधों की गहरी चिंता करते हैं। व्हाइट हाउस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने को लेकर बात हुई है।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 01, 2026

Sergio Gor with Trump

सर्जियो गोर और ट्रंप (फोटो- आईएएनएस)

वॉशिंगटन में हाल ही में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से चर्चा में ला दिया है। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिले थे, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी रहा। इसी बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत-अमेरिका रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर और संवेदनशील हैं, जो आने वाले समय में द्विपक्षीय सहयोग को नई दिशा दे सकता है।

अमेरिका भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार मानता है

राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात में ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। हालांकि बैठक के विस्तृत ब्योरे साझा नहीं किए गए, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री भी मौजूद थे, जिससे यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बातचीत से भविष्य में नई नीतियां और समझौते सामने आ सकते हैं।

वर्तमान परिस्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण

अमेरिका लंबे समय से भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक मजबूत सहयोगी के रूप में देखता रहा है। समुद्री सुरक्षा, सप्लाई चेन और एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है। गोर के बयान से यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका इस साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में, खासकर पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसे में यह बैठक रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी अहम मानी जा रही है।

पिछले 10 महीनों में संबंधों में आई अस्थिरता

हालांकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और नियामक मुद्दों को लेकर कुछ मतभेद भी रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने इन चुनौतियों को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की है। पिछले 10 महीनों में संबंधों में थोड़ी अस्थिरता जरूर आई, लेकिन राजनयिक स्तर पर प्रयास लगातार जारी रहे। गोर ने भारत में अपने कार्यकाल के दौरान रिश्तों को फिर से मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह बैठक इस बात का संकेत है कि दोनों देश न केवल मतभेदों को दूर करना चाहते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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Published on:

01 Apr 2026 08:56 am

Hindi News / World / ‘ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों की गहरी परवाह’, अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिया बयान

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