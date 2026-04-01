‘ट्रंप को भारत-अमेरिका संबंधों की गहरी परवाह’, अमेरिकी राजदूत ने राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद दिया बयान

राजदूत सर्जियो गोर ने बताया कि व्हाइट हाउस में हुई इस मुलाकात में ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका भारत को एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। हालांकि बैठक के विस्तृत ब्योरे साझा नहीं किए गए, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री भी मौजूद थे, जिससे यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की बातचीत से भविष्य में नई नीतियां और समझौते सामने आ सकते हैं।