5 किलो वाले LPG सिलेंडर को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

5 किलो का LPG सिलेंडर लेकर जाती आम महिला ( सोर्स: आईएएनएस)
5 kg LPG Cylinder Update: देश में गैस और ईंधन को लेकर लोगों की चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ी अपडेट दी है। सरकार के मुताबिक, भारत के पास अगले 60 दिनों तक की जरूरत पूरी करने के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, यानी फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। वहीं, छोटे यानी 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ रही है। मंत्रालय के मुताबिक, 23 मार्च से अब तक यानी 10 दिनों में करीब 4.3 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 5 दिनों में 55,000 से ज्यादा PNG कनेक्शन भी दिए गए हैं, जिससे साफ है कि लोग धीरे-धीरे LPG से PNG की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। सरकार ने इस बदलाव को बढ़ावा देने के लिए कुछ राज्यों को कमर्शियल LPG का 10% अतिरिक्त आवंटन भी दिया है।
आसान भाषा में समझें तो देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई अभी पूरी तरह सामान्य है। सभी रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और उनके पास कच्चे तेल (क्रूड) का अच्छा खासा स्टॉक मौजूद है। साथ ही पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार रखा गया है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए LPG का उत्पादन भी बढ़ाया गया है।
मंत्रालय ने साफ किया है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, PSU OMCs को पेट्रोल पर 24.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 104.99 रुपये प्रति लीटर की अंडर रिकवरी हो रही है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी पर ही भरोसा करें।
PNG और CNG की सप्लाई भी पूरी तरह जारी है और इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योगों और व्यापारिक उपयोग के लिए गैस सप्लाई भी काफी हद तक सामान्य बनी हुई है। कुल मिलाकर, सरकार लगातार सप्लाई बनाए रखने और स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश कर रही है।
एक बयान में यह भी कहा गया है कि ग्रिड से जुड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स को एवरेज कंजम्प्शन का लगभग 80 परसेंट सप्लाई बनाए रखा गया है। CGD एंटिटीज को रेस्टोरेंट, होटल और कैंटीन जैसी कमर्शियल जगहों के लिए PNG कनेक्शन को प्रायोरिटी देने की सलाह दी गई है।
ज्यादातर राज्यों/UTs ने सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से नॉन-डोमेस्टिक LPG एलोकेट करने के ऑर्डर जारी किए हैं। 14 मार्च से अब तक राज्यों/UTs में कमर्शियल कंपनियों ने कुल 60,370 MT उठाया है।
चालू यूरिया प्लांट्स को सप्लाई उनके पिछले छह महीने के औसत कंजम्प्शन के लगभग 70-75 परसेंट पर स्थिर है। मिनिस्ट्री ने कहा कि पाइपलाइन ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए और LNG और RLNG सप्लाई मंगाई जा रही है।
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