5 किलो वाले LPG सिलेंडर को लेकर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?

5 kg LPG Cylinder Update: देश में गैस और ईंधन को लेकर लोगों की चिंता के बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ी अपडेट दी है। सरकार के मुताबिक, भारत के पास अगले 60 दिनों तक की जरूरत पूरी करने के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है, यानी फिलहाल पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है। वहीं, छोटे यानी 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की मांग तेजी से बढ़ रही है। मंत्रालय के मुताबिक, 23 मार्च से अब तक यानी 10 दिनों में करीब 4.3 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं।