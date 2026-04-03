कांग्रेस में ‘बगावत’ या राष्ट्रहित? शशि थरूर के बाद आनंद शर्मा ने भी थपथपाई मोदी सरकार की पीठ, विपक्ष में मची हलचल

उन्होंने आगे कहा कि यह राष्ट्रीय संवाद जारी रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित परिपक्व प्रतिक्रिया इस समय की जरूरत है। शर्मा ने भारत की विदेश नीति की लंबी परंपरा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सदैव नैतिक अधिकार और शांति की प्रतिबद्धता पर खड़ा रहा है। बहुत कुछ दांव पर है, खासकर युवा पीढ़ी का भविष्य। भारत को ग्लोबल साउथ और रणनीतिक साझेदार देशों को जुटाकर शांति और व्यवस्था की बहाली के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।