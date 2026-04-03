6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

अप्रैल में तीन दिन के लिए बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर हो सकता है फैसला

संसद के बजट सत्र को लेकर जारी अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सत्र खत्म नहीं होगा, बल्कि कुछ समय के लिए स्थगित रहेगा। सरकार जल्द विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और निर्णय लेने की तैयारी में है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Apr 02, 2026

Lok Sabha

Lok Sabha

Lok Sabha Session: संसद के मौजूदा सत्र को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। सरकार का कहना है कि इस महीने 3 दिनों के विशेष सत्र फिर से बुलाया जाएगा। 16 से 18 अप्रैल के बीच यह बैठक बुलाई जा सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्थिति साफ कर दी है। कई दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। राज्यसभा में बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि सत्र को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि इसे कुछ समय के लिए स्थगित किया जाएगा। रिजिजू ने साफ शब्दों में कहा कि सांसदों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और दो-तीन हफ्तों के भीतर ही संसद फिर से बैठेगी। सरकार के पास कुछ अहम मुद्दे हैं, जिन पर जल्द चर्चा और फैसला जरूरी है।

जयराम रमेश ने किया था सवाल


दरअसल, यह मामला तब उठा जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सदन की आगे की कार्यवाही को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सभापति सी.पी. राधाकृष्णन के माध्यम से सरकार का रुख जानना चाहा कि क्या सत्र जारी रहेगा या इसे खत्म किया जाएगा? इस पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया था।

विपक्ष कर रही विरोध


संसद के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष विरोध कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि महिला आरक्षण से जुड़े संभावित संशोधन को लेकर सरकार राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के महत्वपूर्ण फैसले चुनाव खत्म होने के बाद ही किए जाने चाहिए। कांग्रेस का सुझाव है कि संसद की अगली बैठक सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के नाद ही हो।

महिला आरक्षण पर हो सकता है फैसला


मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस विशेष सत्र के दौरान संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। जिसके माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन संभव है। इस दौरान महिला आरक्षण कानून से जुड़े संविधान संशोधन पर चर्चा हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Apr 2026 07:01 pm

Hindi News / National News / अप्रैल में तीन दिन के लिए बुलाया जाएगा संसद का विशेष सत्र, महिला आरक्षण पर हो सकता है फैसला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Kerala Election 2026: केरल में इस बार त्रिकोणीय होगा मुकाबला, बीजेपी ने 30 सीटों पर रखा फोकस

Kerala Election 2026, Kerala Assembly Elections 2026, Kerala voting date April 9,
राष्ट्रीय

इंसानी बाल से भी पतला! ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा QR कोड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज

World's Smallest QR Code
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा के बाद राहत शिविर में रह रही थी 7 साल की बच्ची, 28 साल के हैवान ने रेप कर मार डाला

Manipur Violence Displaced Girl Sexual Assault Case
राष्ट्रीय

गली क्रिकेट के दौरान रन आउट को लेकर हुआ विवाद, गुस्साए युवक ने एंपायर की चाकू से गोदकर ली जान

Crime News
राष्ट्रीय

UAE में फंसे हजारों भारतीयों की बढ़ी मुश्किलें, वीजा छूट खत्म, अब हर दिन लगेगा भारी जुर्माना

AIR INDIA FLIGHT CANCEL
भारत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.