राहुल गांधी बोले- CAPF विधेयक जवानों के लिए अन्यायपूर्ण, PM मोदी पर भी निकाली भड़ास

राहुल गांधी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की बात को नजरअंदाज कर रही है। CAPF के लिए यह सबसे बड़ा मुद्दा है। मुझे समझ नहीं आता कि आप किसी संगठन के मनोबल की रक्षा कैसे कर सकते हैं, जो अपने ही किसी व्यक्ति को नेतृत्व के पद पर नहीं बिठा सकता। सरकार ने जो किया है, वह अन्यायपूर्ण है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है?

राहुल गांधी ने कहा- CAPF विधेयक पारित करने के पीछे कुछ और वजहें हो सकती हैं। हो सकता है कि आजकल चुनावों का माहौल हो। वे यह बिल उस दिन लाए, जब मैं असम के दौरे पर था। मैंने सरकार को मैसेज करके कहा था कि इस बिल को पेश करने में एक-दो दिन की देरी कर दें, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। वे नहीं चाहते कि मैं संसद में इस बिल पर बोलूं। कांग्रेस सभी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ खड़ी है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उन्हें न्याय दिलाएंगे।