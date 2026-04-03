Global News: होर्मुज में भारतीय जहाजों से कोई टैक्स नहीं, जानिए भारत में तेल और गैस के हाल

इस घोषणा पर भारतीय शिपिंग उद्योग और तेल आयातकों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य लॉजिस्टिक्स कंपनियों का कहना है कि यह खबर बाजार को स्थिरता प्रदान करेगी। पारगमन शुल्क न लगने से बीमा प्रीमियम और माल ढुलाई की लागत नियंत्रित रहेगी, जिसका सीधा फायदा अंततः आम उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की स्थिर कीमतों के रूप में मिलेगा। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय अब इस समुद्री मार्ग की निगरानी को और मजबूत कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस पूरे क्षेत्र में पहले से ही तैनात हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट प्रदान किया जा सके। आगे सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि लाल सागर के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने वाली कंपनियों को किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाए।