6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Iran US War Update: ईरान युद्ध को ‘बाय-बाय’ करने की तैयारी में ट्रंप, अब चीन को दे दी अहम सलाह

Trump Strait of Hormuz China: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन और सहयोगियों को होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा खुद करने की सलाह दी है। ट्रंप ने कहा, "हम दुनिया के चौकीदार नहीं, चीन अपना 90% तेल वहीं से लेता है तो रखवाली भी खुद करे।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

Apr 02, 2026

Trump statement on Strait of Hormuz

Trump statement on Strait of Hormuz (Image: ChatGPT)

Trump statement on Strait of Hormuz: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका अपनी भूमिका कम कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और अन्य देशों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

ट्रंप के अनुसार, अमेरिका को अब अतिरिक्त तेल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे इस क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जिन देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस मार्ग पर निर्भर है, उन्हें खुद इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

चीन और यूरोप पर डाली जिम्मेदारी

ट्रंप ने खास तौर पर चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपना 90% तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए प्राप्त करता है, ऐसे में उसे इस मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों, फ्रांस और दक्षिण कोरिया का नाम लेते हुए कहा कि ये देश भी इस रास्ते से तेल लेते हैं, इसलिए उन्हें आगे आना चाहिए।

उन्होंने कहा, ''हम वर्षों से इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि दूसरे देश अपनी जिम्मेदारी समझें।''

अमेरिका की भूमिका पर सवाल

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र की स्थिति बदली है। उनके मुताबिक, ईरान पहले की तुलना में अब कमजोर हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में छोटी-सी अस्थिरता भी वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद अहम है।

रणनीतिक बदलाव के संकेत

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की विदेश नीति को लेकर लगातार बहस चल रही है। उनके इस रुख को एक बड़े रणनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को कम कर अन्य देशों को अधिक भूमिका देने की बात कर रहा है।

ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हटने पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और भू-राजनीति पर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Iran US War Update: ईरान के 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला, इमारत तबाह, WHO से की गई कार्रवाई की मांग
विदेश
Iran US War Latest News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

02 Apr 2026 07:15 pm

Hindi News / World / Iran US War Update: ईरान युद्ध को ‘बाय-बाय’ करने की तैयारी में ट्रंप, अब चीन को दे दी अहम सलाह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

Indian ships passed through Strait of Hormuz
विदेश

स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

crime news
विदेश

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.