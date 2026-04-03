Iran US War Update: ईरान युद्ध को ‘बाय-बाय’ करने की तैयारी में ट्रंप, अब चीन को दे दी अहम सलाह

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र की स्थिति बदली है। उनके मुताबिक, ईरान पहले की तुलना में अब कमजोर हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में छोटी-सी अस्थिरता भी वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद अहम है।