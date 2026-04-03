Iran US War Update: ईरान युद्ध को ‘बाय-बाय’ करने की तैयारी में ट्रंप, अब चीन को दे दी अहम सलाह

Trump statement on Strait of Hormuz (Image: ChatGPT)
Trump statement on Strait of Hormuz: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका अपनी भूमिका कम कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा का बोझ अकेले नहीं उठाना चाहिए और अन्य देशों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
ट्रंप के अनुसार, अमेरिका को अब अतिरिक्त तेल की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे इस क्षेत्र में लंबे समय तक सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि जिन देशों की ऊर्जा आपूर्ति इस मार्ग पर निर्भर है, उन्हें खुद इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
ट्रंप ने खास तौर पर चीन का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपना 90% तेल होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए प्राप्त करता है, ऐसे में उसे इस मार्ग की सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों, फ्रांस और दक्षिण कोरिया का नाम लेते हुए कहा कि ये देश भी इस रास्ते से तेल लेते हैं, इसलिए उन्हें आगे आना चाहिए।
उन्होंने कहा, ''हम वर्षों से इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि दूसरे देश अपनी जिम्मेदारी समझें।''
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने लंबे समय तक मिडिल ईस्ट में सैन्य कार्रवाई की है, जिससे क्षेत्र की स्थिति बदली है। उनके मुताबिक, ईरान पहले की तुलना में अब कमजोर हुआ है। हालांकि, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में छोटी-सी अस्थिरता भी वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी सुरक्षा बेहद अहम है।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका की विदेश नीति को लेकर लगातार बहस चल रही है। उनके इस रुख को एक बड़े रणनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपनी वैश्विक जिम्मेदारियों को कम कर अन्य देशों को अधिक भूमिका देने की बात कर रहा है।
ट्रंप के इस बयान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पारंपरिक भूमिका से पीछे हटने पर विचार कर सकता है। यदि ऐसा होता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर नई रणनीति बनानी पड़ सकती है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और भू-राजनीति पर पड़ेगा।
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