Iran US War Update: ईरान के 100 साल पुराने मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला, इमारत तबाह, WHO से की गई कार्रवाई की मांग

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हुसैन केरमनपोर ने इस हमले को 'वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधा हमला' बताया है। उन्होंने कहा कि यह संस्थान एक सदी से अधिक समय से मेडिकल रिसर्च और दवा विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस घटना पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि इस तरह के हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) और जिनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं।