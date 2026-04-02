आखिर कैसे प्रतिबंधों के बावजूद भारत पहुंच रहा है रूसी तेल? सामने आए 2 रास्ते और समुद्र में तेल ट्रांसफर का सीक्रेट तरीका

पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और उसके खरीदार देश समुद्र में शिप-टू-शिप ट्रांसफर का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया में तेल को पहले छोटे टैंकरों में भरा जाता है और फिर खुले समुद्र में, अक्सर निगरानी से दूर इलाकों में, इसे दूसरे जहाज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद यह तेल ऐसे टैंकरों के जरिए आगे भेजा जाता है, जिन पर सीधे तौर पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता। यही वजह है कि प्रतिबंधों के बावजूद आपूर्ति जारी रहती है।