ईरान में कौन चला रहा देश? सुप्रीम लीडर गायब, IRGC के कब्जे में सत्ता!

इस सत्ता शून्य के बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रभाव में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, IRGC के वरिष्ठ अधिकारी अब देश के अहम सैन्य और राजनीतिक फैसले ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक तरह से शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी अब इसी समूह के हाथों में आ गई है, जो अस्थायी तौर पर सत्ता की भूमिका निभा रहा है।