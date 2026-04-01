US-Israel-Iran War: ईरान की डोनाल्ड ट्रंप को दो-टूक, कहा- होर्मुज स्ट्रेट जरूर खुलेगा, लेकिन आपके लिए नहीं

उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर करार तंज कसा और अपने पोस्ट में लिखा, 'ट्रंप ने आखिरकार 'सत्ता परिवर्तन' का अपना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन क्षेत्र की समुद्री व्यवस्था में! होर्मुज स्ट्रेट निश्चित रूप से फिर से खुलेगा, लेकिन आपके लिए नहीं; यह केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलेगा जो ईरान के नए कानूनों का पालन करेंगे। 47 वर्षों का आतिथ्य सत्कार हमेशा के लिए समाप्त हो गया है।' यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिछले दिनों ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है।