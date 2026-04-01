ईरान युद्ध के बीच इराक में होटल के पास से अमेरिकी जर्नलिस्ट का अपहरण

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति का संबंध ईरान समर्थित मिलिशिया समूह कताइब हिजबुल्लाह से हो सकता है। वहीं, अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी डायलन जॉनसन ने एक अमेरिकी पत्रकार के अपहरण की पुष्टि की है, हालांकि उन्होंने पत्रकार का नाम उजागर नहीं किया। उन्होंने बताया कि विभाग पहले ही संबंधित पत्रकार को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी दे चुका था और अब उनकी सुरक्षित रिहाई के लिए एफबीआई के साथ मिलकर प्रयास किए जा रहे हैं।